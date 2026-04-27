Омбудсманка назвала кількість людей, які можуть поповнити ЗСУ: подробиці

Реклама

В Україні нараховується 1,6 млн осіб, які потенційно можуть поповнити лави Збройних сил, що дозволило б провести ротацію чинних військовослужбовців.

Про це в інтерв’ю «Українській правді» повідомила військова омбудсманка Ольга Решетилова.

Криза мобілізації та проблеми комунікації

Посадовиця заявила про наявність кризи в питанні мобілізації та вказала на проблеми у взаємодії держави з суспільством. На її думку, наразі існує дисбаланс у публічному обговоренні відповідальності за захист країни.

Реклама

«Ми дуже багато говоримо про відповідальність держави і мало про відповідальність тієї частини суспільства, яка ухиляється від служби, чинить опір військовим та трохи забула, що 12 років Україна перебуває в стані війни. Я дуже довго займалася документуванням воєнних злочинів і знаю, що відбувається, коли українське військо відходить», — зазначила вона.

Омбудсманка наголосила, що до відбудови правильної комунікації з громадянами, які самоусунулися від захисту держави, мають долучитися не лише військові та правоохоронці, а й медіа та громадський сектор.

Необхідність визначених термінів служби

За словами Решетилової, залучення розрахованого Міністерством оборони резерву у 1,6 млн осіб дозволило б розпочати процес демобілізації тих, хто вже тривалий час перебуває на фронті.

«В інформаційному полі відверто крен у бік людей, які зараз не на службі. За підрахунками Міністерства оборони, 1,6 млн осіб — це ті люди, які можуть зараз поповнити військо. Очевидно, що тоді могла б відбуватися ротація», — заявила вона.

Реклама

Військова омбудсманка вважає, що ключовим фактором для залучення нових людей є встановлення чітких термінів служби.

«Визначеність сприятиме тому, що люди підуть служити. Маємо сказати, що зробили роботу над помилками і пропонуємо прийти на два-три роки. На мою думку, це було б справедливо», — підсумувала вона.

Реклама

