Две тысячи непригодных в одной части: военная омбудсмен раскрыла шокирующие детали мобилизации

Ольга Решетилова / © скриншот с видео

В начале апреля военная омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что в одной из воинских частей обнаружили 2 тысячи, вероятно, непригодных к службе мобилизованных. По этому факту приступили к проверке. Теперь стало известно больше деталей.

Военная омбудсмен озвучила их в интервью журналистке «Громадського радіо» Ирине Сампан, ведущей проект «На лінії вогню».

По словам Решетиловой, среди двух тысяч мужчин были как наркозависимые, так и те, кто находится на заместительной поддерживающей терапии. Она добавила, что в какой-то момент они попали в армию с выводами ВЛК о пригодности или об ограниченной годности.

«Мы сначала обнаружили их в одной воинской части, а потом поняли, что это проблема не только этой одной воинской части, а они действительно массово находятся в войсках», — рассказала Ольга Решетилова.

По словам чиновника, сейчас идет проверка, которая должна выяснить, как эти люди попали в армию. В то же время, она констатировала, что на каждом этапе есть человек, который несет ответственность за попадание таких людей в воинскую часть.

«Кто это решение принимал, кто видел, как кто это решение принимает и ничего не сказал, кто принял этих людей на службу. Поэтому нужно делать выводы», — сказала военная омбудсмен.

Ольга Решетилова добавила, что военная часть, где обнаружили две тысячи мобилизованных наркозависимых и находящихся на заместительной поддерживающей терапии, организовала им предварительную реабилитацию. Поскольку из-за того, что в армии невозможно обеспечить заместительную терапию, у таких людей возникает синдром отмены, сопровождающийся «ломкой», судорогами и другими осложнениями, которые могут привести к летальным случаям.

«Эта военная часть организовала реабилитацию этих людей. Они с ними работали и очень многих поставили в строй. Более того, заставили их отказаться от наркотиков. Хотя у нас было на этот счет совещание, и медики говорят, что эта зависимость на всю жизнь. Бывают периоды ремиссии, но рано или поздно человек все равно может вернуться к этому. И это нуждается в лечении», — отметила она.

Решетилова подчеркнула, что согласно приказу Минобороны №402, такие люди должны быть признаны непригодными.

«Очевидно, это нарушение. Они должны быть признаны непригодными или пригодными к службе в воинских частях обеспечения — там, где они могут получать заместительную терапию», — сказала военная омбудсмен.

В то же время чиновник добавила, что в некоторых подразделениях командиры организовали довоз таких людей в места, где они могут получить заместительную терапию. Таким образом они продолжают служить. Другие командиры говорят, что у них дефицит людей и они готовы забрать всех и даже обеспечить наркозависимым реабилитацию.

«Они говорят: мы возьмем всех, потому что из каждого можно сделать хорошего пехотинца. Они готовы работать с этими людьми, в том числе с их реабилитацией», — сказала она.

«Служба наркозависимых — это морально-этический вопрос»

Военная омбудсменка отметила, что вопрос, должны ли служить люди с зависимостями, стал морально-нравственной дилеммой.

«Если общество решает, что они такие же граждане и так же должны служить, то тогда у нас вопрос в том, как им обеспечить эту службу, чтобы она не становилась для них мукой», — сказала чиновник.

Решетилова отметила, что кроме зависимостей, эти люди имеют еще и сопутствующие болезни.

Также военная омбудсменка подчеркнула, что вопрос службы людей с зависимостями должен быть решен на законодательном уровне. В противном случае вся ответственность падает на командиров. И если что-то случится с этим военнослужащим или его собратьями, то будет отвечать за это командир.

Говоря о морально-нравственной дилемме, чиновник сказала: «Справедливо ли то, что они непригодны? Должны ли они служить или не должны». Решетилова добавила, что единого решения этого вопроса пока нет.

«Есть позиция врачей, которые говорят, что эти люди не могут служить, потому что это очень серьезное заболевание. Они не могут контролировать свое поведение. Есть позиция воинской части, которая говорит: нам удалось, мы их реабилитировали, вот они в строю, они мотивированы и обижены на государство, которое их выбросило как мусор и сказала, что они не пригодны. Это не большинство, конечно, но работали с ними на этой реабилитации. С ними работали психологи, капеллан. То есть работали достаточно профессионально», — сказала она.

Ольга Решетилова выразила надежду, что мобилизация людей с зависимостями уже остановлена.

