Для ТЦК могут ввести новые правила: что известно

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15176, который должен несколько изменить правила работы военнослужащих ТЦК и СП. Работников предлагают обязать носить специальные нагрудные жетоны и представляться при обращении к гражданам. Это должно помочь отличить настоящих представителей ТЦК от мошенников.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Изменения в работе ТЦК — что предлагают нардепы

Военных, которые служат в ТЦК и СП, могут обязать носить на форме специальные нагрудные жетоны с индивидуальными номерами. Также планируется запретить снимать жетоны, скрывать или каким-либо образом затруднять считывание информации с них или ее фиксацию техническими средствами.

Кроме этого, изменятся правила общения с гражданами. Во время обращения представитель ТЦК должен будет назвать свою фамилию и должность, а по требованию — показать служебное удостоверение, не передавая его в руки, но давая возможность ознакомиться с данными.

Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом №15176, который зарегистрирован в парламенте. Речь идет о внесении поправок в статью 7 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» по обеспечению визуальной идентификации военнослужащих ТЦК и подтверждения их полномочий.

Целью инициативы является повышение прозрачности деятельности ТЦК и укрепление доверия граждан к процессам мобилизации. Авторы законопроекта объясняют необходимость изменений ростом случаев, когда посторонние лица, одетые в военную форму без опознавательных знаков, выдают себя за представителей ТЦК. Также, по данным авторов документа, действуют организованные группы, которые под видом военных осуществляют противоправные действия, в частности незаконно удерживают людей и вымогают деньги.

В документе подчеркивается, что отсутствие унифицированных средств индивидуальной идентификации лишает граждан возможности быстро отличить настоящих представителей ТЦК от мошенников. Это, в свою очередь, снижает уровень доверия к институции, затрудняет выполнение ее функций и создает социальную напряженность.

В то же время инициаторы законопроекта считают, что внедрение четкой идентификации поможет украинцам эффективнее защищать свои права в случае возможных правонарушений со стороны конкретных военнослужащих.

Что предусматривает законопроект №15176?

Законопроект предусматривает следующие изменения:

дополнение части 4 статьи 7 нормой об обязательном ношении нагрудного жетона с индивидуальным номером и запрет его сокрытия или препятствования идентификации;

введение новой части 9 статьи 7, которая обязывает военнослужащего при обращении к гражданину называть свою фамилию, должность и по требованию предъявлять служебное удостоверение для ознакомления без передачи в руки.

В Раде ожидают, что эти нововведения будут способствовать:

четкой идентификации военнослужащих во время выполнения ими обязанностей;

уменьшению случаев незаконного использования военной формы посторонними лицами;

повышению ответственности военных в случае конфликтных ситуаций;

укреплению доверия общества к деятельности ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине 2026 — какие еще изменения могут ввести

Напомним, в Украине планируют реформировать ТЦК, разделив социальные функции и призыв по разным учреждениям, которые могут получить название «офисы комплектования».

Нардеп Роман Костенко отмечает, что по одному из предложений мобилизацией может заняться полиция, однако сами правоохранители не проявляют такого желания. Депутат считает, что изменение названий или передача полномочий полиции не является настоящей реформой, а лишь перекладыванием проблемной ответственности на другое ведомство, что в итоге может негативно повлиять на отношение общества к полицейским.

Нардеп Давид Арахамия сообщил о завершающем этапе реформы мобилизации. Изменения будут предусматривать комплексный баланс между новыми возможностями и усилением ограничений. В частности, планируется снять с розыска 2 млн человек, которые сейчас находятся в базах ТЦК, заменив это другой процедурой. Кроме того, реформа имеет целью гуманизировать процесс комплектования, чтобы уменьшить количество конфликтов и насилия между работниками ТЦК и гражданскими.