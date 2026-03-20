Почти год считали пропавшим без вести: в одной из больниц Сумщины нашли бойца с Буковины

Воин Руслан Михайлюк находится в военном госпитале с потерей памяти, частичной потерей зрения, контузиями и другими заболеваниями и ранениями.

Светлана Несчетная
Руслан Михайлюк

Руслан Михайлюк / Фото: Заставновский городской совет

В одной из больниц Сумщины обнаружили военного из Буковины Руслана Михайлюка, которого считали пропавшим без вести с мая 2025 года. Мужчина проходит лечение после ранений и получает медицинскую помощь по болезни.

Об этом сообщили в Заставновском городском совете.

Житель громады Михаил Турок рассказал, что Руслан Михайлюк находится в военном госпитале с потерей памяти, частичной потерей зрения, контузиями и другими заболеваниями и ранениями.

«Эти месяцы были чрезвычайно тяжелыми для его семьи, друзей и всего общества — мы вместе молились, поддерживали друг друга и не теряли надежды… Не знаем всех обстоятельств и через что ему пришлось пройти… Но знаем главное — он жив. И это самое ценное», — написали в мэрии.

Там добавили, что известие о пребывании защитника стало «настоящим облегчением и радостью для всей громады». Руслана ожидает долгий путь восстановления.

Ранее мы писали о том, как родные за фото узнали пропавшего под Бахмутом бойца 46-летнего Ивана Ивахива из Тернопольской области. Родные нашли воина благодаря фото в соцсетях, которые выложил неравнодушный знакомый Ивана. Боец скрылся у Бахмута в конце февраля. В результате тяжелого ранения он потерял память и потому не искал своих родных.

