Польза для ВСУ и польза для экономики: эксперт о жеребьевке и бронировании

Эксперт ответил, нужно ли мобилизовать тех, кто приносит пользу экономике.

Проведение мобилизации путем жеребьевки – это способ избежать ответственности.

Такое мнение высказал доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире "КИЕВ24", комментируя инициативу экс-министра экономики Тимофея Милованова.

По мнению Андрея Длигача, мобилизовать нужно не всех, а тех, кто принесет наибольшую пользу украинскому войску. А тех, кто приносит наибольшую пользу украинской экономике, нужно бронировать.

"Это должно быть ключевой логикой. Все, что касается справедливости, все делается ради общественного блага. А соответственно это предполагает, что нам нужно решить вопрос с экономической устойчивостью и усилением наших Вооруженных сил. И это должно быть в балансе. Жеребьевка – это способ избежать ответственности, отойти от правильного принятия решения, которое позволило бы этот баланс держать", – считает эксперт.

Напомним, бывший министр экономики Тимофей Милованов предложил проводить мобилизацию путем лотереи или жеребьевки. Эта инициатива возмутила Сеть.

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран также жестко отреагировал на предложение Милованова.

Также мы писали, что в Украине обсуждается возможность бронирования мужчин с высокой зарплатой.

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