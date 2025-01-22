Провал обороны Харьковщины: суд арестовал генерала Горбенко (фото)

Печерский райсуд Киева объявил меру пресечения.
Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца бывшего командира 125 отдельной бригады ТРО Артура Горбенко, фигурирующего по делу о провале обороны Харьковщины, с правом внести залог в 25 млн грн.
Об этом рассказали журналисты hromadske из зала суда.
Адвокат Горбенко Станислав Пелюк отметил, что такая сумма залога несоразмерна с доходами находящегося на пенсии военнослужащего. А прокурор, мол, еще накануне говорил, что будет просить залог в 10 млн. грн.
По словам Пелюка, они ожидали, что суд не откажет во взятии генерала Горбенко под стражу. На решение готовят апелляционную жалобу.
Напомним, за другого фигуранта дела — экскомандира ОТУ "Харьков" Юрия Галушкина — внесли залог. Имя залогодателя адвокат не назвал.
Экскомандиру 415 отдельного стрелкового батальона 23 отдельной механизированной бригады полковнику Илье Лапину также назначили заключение под стражу, он планирует обжаловать решение.
Прорыв в Харьковской области: что известно о деле
Расследование причин прорыва армией РФ украинской границы в Харьковской области было начато в мае 2024 года.
20 января были задержаны экскомандиры, которые отвечали за оборону Харьковской области. Их подозревают в халатности, приведшей к захвату части территории области в начале мая 2024 года.
Среди задержанных:
- экскомандир оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрий Галушкин ,
- экскомандир 125 бригады Артур Горбенко ,
- экскомандир 415 отдельного стрелкового батальона 23 бригады Илья Лапин. Его также подозревают в организации самовольного ухода из поля боя.
Как отмечается в сообщении ДБР, следствием установлено, что Галушкин определил позиции обороны для 125 бригады ТРО, которые не соответствовали ее боевым возможностям, к тому же он имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции.
В самой бригаде отрицали отступление своих подразделений из занимаемых оборонительных рубежей, называя это "вкраплением откровенной ИПСО". Более того, после появления сообщений в СМИ об открытии производств по прорыву на Харьковщине военные бригады призвали "прекратить информационные атаки" против их подразделения.
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