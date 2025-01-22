Провал обороны Харьковщины: суд арестовал генерала Горбенко (фото)

Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца бывшего командира 125 отдельной бригады ТРО Артура Горбенко, фигурирующего по делу о провале обороны Харьковщины, с правом внести залог в 25 млн грн.

Об этом рассказали журналисты hromadske из зала суда.

Адвокат Горбенко Станислав Пелюк отметил, что такая сумма залога несоразмерна с доходами находящегося на пенсии военнослужащего. А прокурор, мол, еще накануне говорил, что будет просить залог в 10 млн. грн.

По словам Пелюка, они ожидали, что суд не откажет во взятии генерала Горбенко под стражу. На решение готовят апелляционную жалобу.

Напомним, за другого фигуранта дела — экскомандира ОТУ "Харьков" Юрия Галушкина — внесли залог. Имя залогодателя адвокат не назвал.

Экскомандиру 415 отдельного стрелкового батальона 23 отдельной механизированной бригады полковнику Илье Лапину также назначили заключение под стражу, он планирует обжаловать решение.

Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца бывшего командира 125-й отдельной бригады ТрО Артура Горбенко Фото:

Прорыв в Харьковской области: что известно о деле

Расследование причин прорыва армией РФ украинской границы в Харьковской области было начато в мае 2024 года.

20 января были задержаны экскомандиры, которые отвечали за оборону Харьковской области. Их подозревают в халатности, приведшей к захвату части территории области в начале мая 2024 года.

Среди задержанных:

экскомандир оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрий Галушкин ,

, экскомандир 125 бригады Артур Горбенко ,

, экскомандир 415 отдельного стрелкового батальона 23 бригады Илья Лапин. Его также подозревают в организации самовольного ухода из поля боя.

Как отмечается в сообщении ДБР, следствием установлено, что Галушкин определил позиции обороны для 125 бригады ТРО, которые не соответствовали ее боевым возможностям, к тому же он имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции.

В самой бригаде отрицали отступление своих подразделений из занимаемых оборонительных рубежей, называя это "вкраплением откровенной ИПСО". Более того, после появления сообщений в СМИ об открытии производств по прорыву на Харьковщине военные бригады призвали "прекратить информационные атаки" против их подразделения.

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