Провал оборони Харківщини: суд арештував генерала Горбенка (фото)

Печерський райсуд Києва арештував на два місяці колишнього командира 125 окремої бригади ТрО Артура Горбенка, який фігурує у справі про провал оборони Харківщини, з правом внести заставу у 25 млн грн.

Про це розповіли журналісти hromadske із зали суду.

Адвокат Горбенка Станіслав Пелюк зазначив, що така сума застави неспівмірна із доходами військовослужбовця, який перебуває на пенсії. А прокурор, мовляв, ще напередодні говорив, що проситиме заставу у 10 млн грн.

За словами Пелюка, вони очікували, що суд не відмовить у взятті генерала Горбенка під варту. Наразі на рішення готують апеляційну скаргу.

Нагадаємо, за іншого фігуранта справи — екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна — внесли заставу. Ім’я заставодавця адвокат не назвав.

Екскомандиру 415 окремого стрілецького батальйону 23 окремої механізованої бригади полковнику Іллі Лапіну також призначили тримання під вартою, він планує оскаржувати рішення.

Печерський райсуд Києва арештував на два місяці колишнього командира 125 окремої бригади ТрО Артура Горбенка Фото: hromadske

Прорив на Харківщині: що відомо про справу

Розслідування причин прориву армією РФ українського кордону у Харківській області розпочали у травні 2024 року.

20 січня було затримано екскомандирів, які відповідали за оборону Харківської області. Їх підозрюють у недбалості, що призвела до захоплення частини території області на початку травня 2024 року.

Серед затриманих:

екскомандир оперативно-тактичного угруповання "Харків" Юрій Галушкін ,

, екскомандир 125 бригади Артур Горбенко ,

, екскомандир 415 окремого стрілецького батальйону 23 бригади Ілля Лапін. Його також підозрюють в організації самовільного залишення поля бою.

Як зазначається в повідомленні ДБР, слідством встановлено, що Галушкін визначив позиції оборони для 125 бригади ТрО, які не відповідали її бойовим можливостям, до того ж він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції.

У самій бригаді заперечували відступ своїх підрозділів із займаних оборонних рубежів, називаючи це "вкрапленням відвертої ІПСО". Ба більше, після появи повідомлень у ЗМІ про відкриття проваджень щодо прориву на Харківщині військові бригади закликали "припинити інформаційні атаки" проти їхнього підрозділу.

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