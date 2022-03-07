PwC и KPMG покидают Россию и Беларусь

PwC и KPMG покидают Россию и Беларусь

Они стали первыми из "большой четверки", покинувшей страны после вторжения Кремля в Украину.

Аудиторские компании PwC и KPMG разорвали связи со своими предприятиями в России и Белоруссии. Они стали первыми из "большой четверки", покинувшими страну после вторжения Кремля в Украину.

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на FT.

PwC заявила, что разрывает связи со своим российским филиалом, имеющим 3700 партнеров и сотрудников в 11 офисах страны, а также 25 офисов в Беларуси.

KPMG заявила, что прекращение сотрудничества с ее 4500 сотрудниками в России и Белоруссии было "невероятно тяжелым".

"Это решение касается не их – это следствие действий правительства России", – говорится в заявлении KPMG.

Ранее консалтинговые компании Accenture, McKinsey, Boston Consulting Group и Bain&Company приостановили работу с российскими клиентами.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков ‒ 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.