PwC та KPMG залишають Росію та Білорусь

PwC та KPMG залишають Росію та Білорусь

Вони стали першими з "великої четвірки", що залишили країни після вторгнення Кремля в Україну.

Аудиторські компанії PwC і KPMG розірвали зв'язки зі своїми підприємствами в Росії та Білорусі. Вони стали першими з "великої четвірки", що залишили країни після вторгнення Кремля в Україну.

Про це пише "Економічна правда" з посиланням на FT.

PwC заявила, що розриває зв'язки зі своєю російською філією, яка має 3700 партнерів і співробітників в 11 офісах країни, а також 25 офісів у Білорусі.

KPMG заявила, що припинення співпраці з її 4500 співробітниками в Росії та Білорусі було "неймовірно важким".

"Це рішення стосується не їх – це наслідок дій уряду Росії", – йдеться у заяві KPMG.

Раніше консалтингові компанії Accenture, McKinsey, Boston Consulting Group та Bain&Company призупинили роботу з російськими клієнтами.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.