РФ ударила по Печенскому водохранилищу в Харьковской области

Плотина Печенежского водохранилища

Оккупанты ударили по плотине Печенежского водохранилища Харьковской области 7 декабря.

Об этом сообщил Печенежский поселковый председатель Александр Гусаров.

По словам Гусарова, российские оккупанты нанесли удар по плотине, по состоянию на 12 часов 07 декабря 2025 года, движение дорожным полотном Печенежской плотины прекращено.

«Сохраняйте спокойствие и следите за нашими дальнейшими объявлениями. Читайте только официальную и проверенную информацию», — призвал чиновник.

Отметим, ранее плотина Печенежского водохранилища уже подвергалась обстрелам. Еще в 2022 году россияне повредили ее верхний шлюз.

Напомним, после серии ударов по дамбе одного из местных водохранилищ в Белгородской области российские военные зафиксировали подтопление ряда позиций. Согласно оценкам украинских специалистов, операция имела четко тактическую цель — сделать невозможным подготовку наступления в районе Волчанска и усложнить логистику российских подразделений.