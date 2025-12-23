ТСН в социальных сетях

Украина
4915
1 мин

Россия атаковала Украину: где раздались взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками и ракетами, порой было очень громко.

Елена Кузьмич
Ракеты

Ракеты / © ТСН.ua

В ночь на 23 декабря 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

  • Окрестности Харькова

  • Сумы

  • Рени (Одесская область)

  • Сумский р-н

  • Измаил (Одесская область)

  • Шостка (Сумщина)

  • Конотоп (Сумщина)

  • Лозовая (Харьковщина)

  • Житомир

  • Черкасская область

  • Ровно

  • Кривой Рог (Днепропетровщина)

  • Прилуки (Черниговщина)

  • Одесский р-н

  • Вышгородский р-н (Киевская)

