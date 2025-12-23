- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 4915
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атаковала Украину: где раздались взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками и ракетами, порой было очень громко.
В ночь на 23 декабря 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Окрестности Харькова
Сумы
Рени (Одесская область)
Сумский р-н
Измаил (Одесская область)
Шостка (Сумщина)
Конотоп (Сумщина)
Лозовая (Харьковщина)
Житомир
Черкасская область
Ровно
Кривой Рог (Днепропетровщина)
Прилуки (Черниговщина)
Одесский р-н
Вышгородский р-н (Киевская)