Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 7 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.
БпЛА в Киевской области в направлении Яготина с востока.
Несколько десятков групп БПЛА по Черниговщине и Сумщине курсом на Полтавщину;
БпЛА в направлении Чернигова с севера;
БПЛА на севере г.Запорожья, курс на областной центр.
Группы БпЛА в Сумской области в направлении н.п.Угроиды с северо-востока.
БпЛА на Харьковщине в направлении н.п.Ольшаны с севера.
Полтавщина: БпЛА в направлении на/мимо н.п. Лубны и Ромодан с севера.
Несколько групп БПЛА через Херсонскую и Николаевскую курсом на Одесщину (вектор - Березовский р-н).
Группы БпЛА на север Херсонщины из ТОТ (вектор - н.п.Великая Лепетиха).
БпЛА курсом на Синельниково с юго-востока,
Криворожский р-н - угроза применения ударных БПЛА с юга.
Ранее сообщалось, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ и пуски ракет в сторону Кропивницкого .
