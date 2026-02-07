ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
414
Время на прочтение
1 мин

Россия атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 7 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.

  • БпЛА в Киевской области в направлении Яготина с востока.

  • Несколько десятков групп БПЛА по Черниговщине и Сумщине курсом на Полтавщину;

  • БпЛА в направлении Чернигова с севера;

  • БПЛА на севере г.Запорожья, курс на областной центр.

  • Группы БпЛА в Сумской области в направлении н.п.Угроиды с северо-востока.

  • БпЛА на Харьковщине в направлении н.п.Ольшаны с севера.

  • Полтавщина: БпЛА в направлении на/мимо н.п. Лубны и Ромодан с севера.

  • Несколько групп БПЛА через Херсонскую и Николаевскую курсом на Одесщину (вектор - Березовский р-н).

  • Группы БпЛА на север Херсонщины из ТОТ (вектор - н.п.Великая Лепетиха).

  • БпЛА курсом на Синельниково с юго-востока,

  • Криворожский р-н - угроза применения ударных БПЛА с юга.

Ранее сообщалось, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ и пуски ракет в сторону Кропивницкого .

Мы ранее информировали, что в РФ научились дистанционно управлять полетом голубей с помощью мозговых имплантов .

Дата публикации
Количество просмотров
414
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie