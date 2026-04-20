Россия ударила посреди дня по большому городу — есть пострадавшие, разрушения
В Харькове из-за удара БпЛА повреждена многоэтажка. Известно о трех раненых.
В Харькове в результате удара российским беспилотником по Основянскому району получили ранения трое гражданских лиц.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Предварительно, пострадали три человека. Медики оказывают всю необходимую помощь», — отметил Синегубов.
По предварительным данным главы ОВА, вражеский дрон вечером 20 апреля попал в жилую застройку. В результате взрыва зафиксировано повреждение многоквартирного дома.
Атака РФ по Харькову — последние новости
Напомним, в ночь на 20 апреля российская армия выпустила по Украине 142 беспилотника разных типов, повлекшие пожары и разрушения в жилых секторах нескольких областей.
Этой ночью также российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Харьков боевым беспилотником. Под ударом оказался Основенский район города.