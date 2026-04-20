Атака РФ / © tsn.ua

Реклама

В Харькове в результате удара российским беспилотником по Основянскому району получили ранения трое гражданских лиц.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Предварительно, пострадали три человека. Медики оказывают всю необходимую помощь», — отметил Синегубов.

Реклама

По предварительным данным главы ОВА, вражеский дрон вечером 20 апреля попал в жилую застройку. В результате взрыва зафиксировано повреждение многоквартирного дома.

Напомним, в ночь на 20 апреля российская армия выпустила по Украине 142 беспилотника разных типов, повлекшие пожары и разрушения в жилых секторах нескольких областей.

Этой ночью также российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Харьков боевым беспилотником. Под ударом оказался Основенский район города.