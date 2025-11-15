Россия запретила проезд электромобилей по Крымскому мосту: Плетенчук объяснил причину

Крымский мост

В России запретили и не пропускают электромобили через Крымский мост. Россия прибегла к таким мерам безопасности, ведь в батареях этих автомобилей можно легко спрятать большое количество взрывчатки.

Об этом в эфире «Эспрессо» рассказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

«Я называю Крымский мост имперской пуповиной, которой они пытаются связать наш Крым с телом умирающей Московии. Конечно, по состоянию на сегодняшний день Крымский мост для россиян имеет больше символизма, чем практического значения. Да, они могут заезжать по нему в Крым, но электромобили уже не запускают», — рассказал Плетенчук.

Спикер отметил, что разрушить Крымский мост только повредив его будет сложно. Он добавил, что дефицитные ракеты гораздо эффективнее использовать по военным объектам РФ, чтобы снизить их потенциал на поле боя.

«Главная причина такого решения — страх. Ведь они боятся, что в батареях электромобиля можно спрятать большое количество взрывчатки. Сама батарея тяжелая и большая, а потому сложно найти взрывчатку в них. В принципе это их меры безопасности», — пояснил он.

По данным Плетенчука, грузовики, которые заходят на Крымский мост, тоже вроде бы не пускают. Поезда с горючим и тяжелым вооружением тоже уже не пропускают через Крымский мост.

«Это сложное гидротехническое сооружение и действительно имеет высокий коэффициент прочности и прямыми повреждениями его сложно разрушить. И использовать дефицитные боеприпасы, которые можно гораздо более эффективно применить, не логично», — добавил он.

Напомним, 3 июня СБУ совершила успешную атаку на Крымский мост, заменив его опоры с подводной стороны. Для взрыва было использовано более 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В этот же день у переправы прогремели повторные взрывы.

Тогда же военный эксперт Антон Михненко заявил, что после ударов Крымский мост больше не может активно использоваться россиянами по железнодорожной и автомобильной логистике. Из-за повреждений и постоянной угрозы атак оккупанты вынуждены опрокидывать технику и оружие паромами, а сам мост выполняет лишь символическую роль.