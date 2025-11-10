ТСН в социальных сетях

Россияне ударили БПЛА по Одесской области: какие последствия

Россияне снова ударили по Одесской области беспилотниками, повредив жилой дом.

Одесская область 10 ноября

Утром 10 ноября РФ в очередной раз ударили БПЛА по одесскому региону. Поврежден гражданский объект.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Как отмечается, из-за обстрела возникло возгорание на фасаде 4-этажного жилого дома. Спасатели оперативно потушили огонь.

«Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала», — пишет Кипер.

Как мы писали ранее, 7 ноября оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Одесчины. Есть последствия, но обошлось без жертв или пострадавших.

«Несмотря на эффективную работу сил ПВО, есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры на юге области», — отметил глава ОВА.

Напомним, взрывы раздавались в Одесской области и 5 ноября. Вероятно, работала ПВО.

ПС ВСУ информировали о вражеских БпЛА у побережья Одесщины курсом на Затоку.

