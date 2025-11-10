- Дата публикации
Россияне ударили БПЛА по Одесской области: какие последствия
Россияне снова ударили по Одесской области беспилотниками, повредив жилой дом.
Утром 10 ноября РФ в очередной раз ударили БПЛА по одесскому региону. Поврежден гражданский объект.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Как отмечается, из-за обстрела возникло возгорание на фасаде 4-этажного жилого дома. Спасатели оперативно потушили огонь.
«Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала», — пишет Кипер.
Как мы писали ранее, 7 ноября оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Одесчины. Есть последствия, но обошлось без жертв или пострадавших.
«Несмотря на эффективную работу сил ПВО, есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры на юге области», — отметил глава ОВА.
Напомним, взрывы раздавались в Одесской области и 5 ноября. Вероятно, работала ПВО.
ПС ВСУ информировали о вражеских БпЛА у побережья Одесщины курсом на Затоку.