Украина
1444
Российский беспилотник влетел в дом: погибли отец и его 5-летний сын

Село Черкасское пережило атаку – четверо погибших. Среди них – маленький мальчик.

Анастасия Павленко
На месте атаки. Фото: don.gp.gov.ua

В Донецкой области российские войска обстреляли село Черкасское. Под прицел вражеских БпЛА «Герань-2» попал частный сектор. Есть погибшие.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

«В результате попадания по жилым домам погибли 32-летний мужчина и его 5-летний сын, а также двое их соседей», — говорится в сообщении.

Кроме того, получили телесные повреждения мать погибшего мальчика и три девушки в возрасте 12, 14 и 16 лет. Также ранена 34-летняя местная жительница. В момент попадания потерпевшие находились в домах.

У пострадавших диагностированы взрывные травмы, ожоги и ссадины. Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелой и средней тяжести.

Напомним, российские войска нанесли авиаудар по Славянску, применив управляемую бомбу весом 250 килограммов. Боеприпас попал в частный двор, нанеся ранения среди гражданского населения и масштабные разрушения.

