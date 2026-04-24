СБУ показала эксклюзивное видео обмена пленными: первые минуты возвращения воинов

Обмен пленными

Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивные кадры обмена пленными, который состоялся 24 апреля. Видео показывает первые минуты возвращения украинских защитников на подконтрольную территорию.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Facebook.

Возвращение военных организовали Объединенный центр СБУ, Координационный штаб и другие ведомства. Обмен был проведен по поручению президента Владимира Зеленского.

«Жизнь каждого украинца — наивысшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства!» — говорится в сообщении.

В настоящее время государственные органы продолжают работу над поиском и освобождением всех украинцев, которые находятся в плену.

Напомним, 24 апреля из российского плена вернулись 193 украинских защитника. Это бойцы ВСУ, Нацгвардии, пограничники, полицейские и железнодорожники (Госспецтрансслужба).

Также мы писали, что для двоих бойцов освобождение совпало с их днем рождения. Некоторые военные были незаконно заключены в Чечне.

Один освобожденный из плена воин наконец встретится с ребенком, который родился и рос без него.