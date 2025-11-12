- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 168
- Время на прочтение
- 1 мин
СНБО рассмотрит введение санкций против Миндича и Цукермана
После информации о коррупции в энергетике и выезде Миндича за границу против него могут ввести санкции.
Украина может применить персональные санкции в отношении бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Соответствующие предложения вынесены на рассмотрение СНБО.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Решение обсудили на заседании Кабмина.
«На внеочередном заседании Кабинет Министров Украины по основаниям, определенным Законом Украины „О санкциях“, внесли на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана», — написала она.
Ранее речь шла о том, что Миндич законно пересек государственную границу.
«ГНСУ не получала от какого-либо правоохранительного органа поручений, которыми должны пользоваться инспекторы пограничной службы в случае выявления этого гражданина на государственной границе, в частности, относительно запрета ему выезда из Украины, розыска или информирования о факте пересечения государственной границы», — отметили в ГНСУ.