СНБО рассмотрит введение санкций против Миндича и Цукермана

Украина может применить персональные санкции в отношении бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Соответствующие предложения вынесены на рассмотрение СНБО.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Решение обсудили на заседании Кабмина.

«На внеочередном заседании Кабинет Министров Украины по основаниям, определенным Законом Украины „О санкциях“, внесли на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана», — написала она.

Ранее речь шла о том, что Миндич законно пересек государственную границу.

«ГНСУ не получала от какого-либо правоохранительного органа поручений, которыми должны пользоваться инспекторы пограничной службы в случае выявления этого гражданина на государственной границе, в частности, относительно запрета ему выезда из Украины, розыска или информирования о факте пересечения государственной границы», — отметили в ГНСУ.