Режиссер отмечает, что он спокойно относится к пленникам и ни в коем случае не унижает их.

Украинский режиссер, экс-узник Кремля и командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов поделился историей, как пленял нескольких российских оккупантов.

Об этом он написал в Facebook.

"Прихватили несколько пленных (не Курская область). Младшему 19 лет (будет в ноябре). Четыре дня он пробыл на позиции. Попался месяц назад за "косячок" (наркотики – Ред.). Предложили: "либо в тюрьму, либо на войну". Он выбрал второе и теперь я мотаю ему руки скотчем, а он спрашивает, когда можно позвонить маме. Даю воды, покурить (их сигареты), не унижаю, но предупреждаю о пуле в голову при попытке сопротивления. Получаю необходимую информацию, инструктирую конвой и отправляю дальше в тыл", – рассказывает Сенцов.

Режиссер отмечает, что он спокойно относится к пленным и ни в коем случае не унижает их.

"У меня много ярости против россиян и абсолютно безразличен к ним, как пленных. И не потому, что они имеют преимущественно такой зачуханный вид и сразу становятся зайками, а я такой хороший. Для меня они только обменный фонд за который можно вытащить наших из вражеской тюрьмы", – говорит военный.

По словам Сенцова, воевать с пленными много смелости не следует, в отличие от того количества духа, который нужен, чтобы пойти на штурм траншеи.

"Когда я смотрю на наших бойцов рядом с этими "иностранными туристами", то понимаю, что мы победим. По силе, по духу, по мотивации, по правде. Нам очень тяжело, и может быть еще труднее, но мы победим. Потому что мы достойны. Достойны будущей победы", – подытожил Олег Сенцов.

Напомним, российский срочник из Курщины сдал ВСУ позиции насиловавших его кадыровцев. Другой срочник рассказал, что якобы кадыровцам их командование приказало не гибнуть напрасно и бежать, потому что за Курскую область должны умирать "русские".

Еще одного срочника, говорившего правду о трусости боевиков "Ахмат", кадыровцы похитили и заставили извиняться на камеру.

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