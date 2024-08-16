"Одразу стають зайками": Сенцов про те, як брав у полон росіян

Режисер наголошує, що він спокійно ставиться до полонених і ні в якому разі не принижує їх.

Український режисер, ексбранець Кремля і командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов поділився історією, як брав в полон кількох російських окупантів.

Про це він написав у Facebook.

"Прихватили декілька полонених (не Курська область). Молодшому 19 років (буде в листопаді). Чотири дні він пробув на позиції. Попався місяць назад за "косячок" (наркотики – Ред.). Запропонували: або в тюрьму, або на війну. Він вибрав друге і тепер я мотаю йому руки скотчем, а він питає, коли можна подзвонити мамі. Даю води, покурити (їхні цигарки), не принижую, але попереджаю про кулю в голову при спробі спротиву. Отримую необхідну інформацію, інструктую конвой та відправляю далі в тил", – розповідає Сенцов.

Режисер наголошує, що він спокійно ставиться до полонених і ні в якому разі не принижує їх.

"Я маю багато люті проти росіян та абсолютно байдужий до них, як полонених. І не тому, що вони мають переважно такий зачуханий вигляд та одразу стають зайками, а я такий добрий. Для мене вони лише обмінний фонд за котрий можна витягнути наших з ворожої буцегарні", – каже військовий.

За словами Сенцова, воювати з полоненими багато сміливості не треба, на відміну від тієї кількості духу, який потрібен, щоб піти на штурм траншеї.

"Коли я дивлюся на наших бійців поруч з цими "іноземними туристами", то розумію, що ми перемогаємо. По силі, по духу, по мотивації, по правді. Нам дуже важко, і може бути ще важче, але ми перемогаємо. Тому що ми гідні. Гідні майбутньої перемоги", – підсумував Олег Сенцов.

Нагадаємо, російський строковик з Курщини здав ЗСУ позиції кадировців, які його ґвалтували. Інший строковик розповів, що нібито кадировцям їхнє командування наказало не гинути марно і тікати, бо за Курську область мають помирати "рускіє".

Ще одного строковика, який говорив правду про боягузство бойовиків "Ахмат", кадировці викрали і примусили вибачатися на камеру.

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