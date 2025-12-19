- Дата публикации
Судья наехала на двух несовершеннолетних девушек на пешеходном переходе: фото
Девушки в возрасте 13 и 14 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Следователи ГБР расследуют дорожно-транспортное происшествие с участием судьи районного суда Харьковской области. Накануне, 18 декабря, водитель совершила наезд на двух несовершеннолетних девушек на пешеходном переходе.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Девушки в возрасте 13 и 14 лет получили травмы различной степени тяжести. Медики доставили их в больницу.
Предварительно установлено, что водитель была трезвой.
Расследование осуществляется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины.
Готовится сообщение о подозрении.
Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.
