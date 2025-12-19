ТСН в социальных сетях

Украина
334
1 мин

Судья наехала на двух несовершеннолетних девушек на пешеходном переходе: фото

Девушки в возрасте 13 и 14 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Богдан Скаврон
Место ДТП с судьей на Харьковщине

Место ДТП с судьей на Харьковщине / © Государственное бюро расследований

Следователи ГБР расследуют дорожно-транспортное происшествие с участием судьи районного суда Харьковской области. Накануне, 18 декабря, водитель совершила наезд на двух несовершеннолетних девушек на пешеходном переходе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Девушки в возрасте 13 и 14 лет получили травмы различной степени тяжести. Медики доставили их в больницу.

Предварительно установлено, что водитель была трезвой.

/ © Государственное бюро расследований

© Государственное бюро расследований

Расследование осуществляется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины.

Готовится сообщение о подозрении.

/ © Государственное бюро расследований

© Государственное бюро расследований

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.

Напомним, ранее Деснянский райсуд Чернигова избрал меру пресечения полицейской, которая служебным авто сбила насмерть 6-летнюю девочку в Прилуках.

