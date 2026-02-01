ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
215
Время на прочтение
1 мин

Удар по Запорожью: количество пострадавших возросло, среди них — трехлетний мальчик (фото)

В Запорожье в результате атаки дронов РФ пострадали мирные жители, возник пожар в медучреждении и разрушен частный дом.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
Удар по Запорожью: количество пострадавших возросло, среди них — трехлетний мальчик (фото)

Оккупанты атаковали Запорожье беспилотниками / © Национальная полиция Украины

Российские войска нанесли очередной удар по Запорожью, в результате чего пострадали мирные жители. По предварительным данным, ранения получили семь человек, среди них трехлетний ребенок.

Национальная полиция Украины сообщила об этом 1 февраля.

Один из вражеских дронов попал в район роддома. В результате обстрела получил повреждения медицинский корпус, а на одном из этажей вспыхнул пожар.

Российские войска нанесли очередной удар по Запорожью / © Национальная полиция Украины

Российские войска нанесли очередной удар по Запорожью / © Национальная полиция Украины

Еще один удар был нанесен по частному сектору города. Беспилотник разрушил жилой дом и хозяйственные постройки.

Российские войска нанесли очередной удар по Запорожью / © Национальная полиция Украины

Российские войска нанесли очередной удар по Запорожью / © Национальная полиция Украины

На местах попаданий работают полицейские и экстренные службы. Парамедики оказали первую помощь пострадавшим.

Также привлечены следственно-оперативные группы, взрывотехники и криминалисты, документирующие последствия атаки.

Напомним, Россия ударила по роддому в Запорожье 1 февраля. В результате удара повреждено здание медучреждения, возник пожар.

Раньше речь шла о  адскую ночь в Запорожье. Россияне 30 января избивали КАБами, ударными дронами по спальному району города, попав в жилую многоэтажку. Тогда обошлось, к счастью, без жертв.

Дата публикации
Количество просмотров
215
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie