- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 215
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар по Запорожью: количество пострадавших возросло, среди них — трехлетний мальчик (фото)
В Запорожье в результате атаки дронов РФ пострадали мирные жители, возник пожар в медучреждении и разрушен частный дом.
Российские войска нанесли очередной удар по Запорожью, в результате чего пострадали мирные жители. По предварительным данным, ранения получили семь человек, среди них трехлетний ребенок.
Национальная полиция Украины сообщила об этом 1 февраля.
Один из вражеских дронов попал в район роддома. В результате обстрела получил повреждения медицинский корпус, а на одном из этажей вспыхнул пожар.
Еще один удар был нанесен по частному сектору города. Беспилотник разрушил жилой дом и хозяйственные постройки.
На местах попаданий работают полицейские и экстренные службы. Парамедики оказали первую помощь пострадавшим.
Также привлечены следственно-оперативные группы, взрывотехники и криминалисты, документирующие последствия атаки.
Напомним, Россия ударила по роддому в Запорожье 1 февраля. В результате удара повреждено здание медучреждения, возник пожар.
Раньше речь шла о адскую ночь в Запорожье. Россияне 30 января избивали КАБами, ударными дронами по спальному району города, попав в жилую многоэтажку. Тогда обошлось, к счастью, без жертв.