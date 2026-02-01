Россия ударила по роддому в Запорожье - подробности

Последствия атаки на Запорожье

В Запорожье россияне нанесли удар по роддому, применив беспилотник. В результате атаки повреждено здание медицинского учреждения, на одном из этажей возник пожар, который уже ликвидирован.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegramи Запорожская областная прокуратура.

«Количество пострадавших увеличилось до шести человек. Всем оказывается необходимая помощь. Среди пострадавших — две женщины, которые находились на осмотре во время вражеского удара.»

«1 февраля около 11:40 россияне нанесли удар по медицинскому учреждению в Запорожье, применив БПЛА. Повреждено здание роддома, на одном из этажей возник пожар, который ликвидирован. Известно о трех раненых. Информация об остальных пострадавших уточняется.»

Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

На месте происшествия работают спасательные службы и правоохранители. Обстоятельства удара выясняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что 29 января российская армия нанесла удар по жилому домуЗапорожья.