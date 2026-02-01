Росія вдарила по пологовому будинкуна Запоріжжі - подробиці (фото/ відео)

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ДСНС

У Запоріжжі росіяни завдали удару по пологовому будинку, застосувавши безпілотник. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю медичного закладу, на одному з поверхів виникла пожежа, яку вже ліквідовано.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram та Запорізька обласна прокуратура.

«Кількість постраждалих збільшилась до шести людей. Всім надається необхідна допомога. Серед потерпілих — дві жінки, які перебували на огляді під час ворожого удару.»

«1 лютого близько 11:40 росіяни завдали удару по медичному закладу в Запоріжжі, застосувавши БпЛА. Пошкоджено будівлю пологового будинку, на одному з поверхів виникла пожежа, яку ліквідовано. Відомо про трьох поранених. Інформація щодо решти постраждалих уточнюється.»

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

На місці події працюють рятувальні служби та правоохоронці. Обставини удару з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 29 січня російська армія завдала удару по житловому будинку Запоріжжя.