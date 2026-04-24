Удар РФ по многоэтажке в Днепре: власти сообщили о состоянии пострадавших детей

Из-за атаки РФ на Днепр 5 пострадавших в больницах.

Катерина Сердюк
Удар по Днепру

В результате удара РФ по Днепру 23 апреля пятеро раненых людей находятся в больницах. Среди них двое детей 9 и 14 лет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Как отметил чиновник, состояние всех госпитализированных медики оценивают как средней тяжести.

«Еще восемь пострадавших лечатся амбулаторно», – заключил он.

Напомним, армия РФ ударила по Днепру. Так, повреждены многоэтажки, жилые дома и гражданская инфраструктура. В результате атаки российских дронов количество раненых возросло до 13 человек, среди них есть дети. Шесть пострадавших, по данным местных властей, оставались в больнице.

