Удар РФ по многоэтажке в Днепре: власти сообщили о состоянии пострадавших детей
Из-за атаки РФ на Днепр 5 пострадавших в больницах.
В результате удара РФ по Днепру 23 апреля пятеро раненых людей находятся в больницах. Среди них двое детей 9 и 14 лет.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Как отметил чиновник, состояние всех госпитализированных медики оценивают как средней тяжести.
«Еще восемь пострадавших лечатся амбулаторно», – заключил он.
Напомним, армия РФ ударила по Днепру. Так, повреждены многоэтажки, жилые дома и гражданская инфраструктура. В результате атаки российских дронов количество раненых возросло до 13 человек, среди них есть дети. Шесть пострадавших, по данным местных властей, оставались в больнице.