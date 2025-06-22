Украина эвакуировала своих граждан из Ирана перед ударами США - Зеленский

Эвакуация / © ТСН

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Украинские дипломаты и разведчики провели эвакуацию граждан Украины и государств-партнеров с Ближнего Востока накануне возможных ударов СШАпо ядерным объектам Ирана.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в Telegram.

«Накануне активных действий Соединенных Штатов по объектам ядерной программы в Иране украинские дипломаты и ГУР осуществили важный этап эвакуации граждан Украины и государств-партнеров из зоны опасности: 176 человек были эвакуированы из Израиля в Египет, также продолжается эвакуация с территории Ирана в Азербайджан», — сказал глава государства.

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Зеленский также отметил, что министр иностранных дел Андрей Сибига доложил о деятельности украинских посольств в регионе и проведении эвакуационных мероприятий.

Среди эвакуированных не только украинцы, но и граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и Соединенных Штатов Америки. Украинские силы отреагировали на каждое обращение и продолжают работу в этом направлении.

«Реагируем на каждое обращение и продолжим эвакуационные мероприятия. Поручил МИД Украины и разведке обеспечить все возможности для необходимой защиты наших людей на Ближнем Востоке и в регионе Залива», — добавил президент.

Напомним, ранее мы писали о том, что Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации гражданам в связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. В МИД назвали шесть стран, которые украинцам лучше сейчас не посещать.

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