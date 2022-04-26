Украина не намерена разрывать связи с Беларусью — Арестович

Беларусь дает существенные, критически необходимые нам ресурсы, те же дизтопливо, электричество и т.д., отметил советник руководителя ОП.
Киев в ближайшее время не готов к разрыву экономических связей с Беларусью.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во вторник, пишет "Интерфакс-Украина".
"Беларусь дает существенные, критически необходимые для нас ресурсы, то же дизтопливо, электричество и т.д. Пока мы не готовы к разрыву этих связей", — заявил он в эфире Euroradio.
Арестович заверил, что экономические связи Беларуси и Украины будут сохраняться, в том числе путем ведения командой Владимира Зеленского осторожной политики в отношении Беларуси.
"Любой неосторожный шаг на белорусском направлении бросает Лукашенко в объятия России", — уточнил он.
Именно такая политика Украины в отношении Беларуси, по предположению Арестовича, стала причиной того, что до сих пор не состоялась встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и украинского президента.
Напомним, на днях в Беларуси проводилась радиоэлектронная разведка у границы с Украиной: была угроза ракетно-авиационных ударов.
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