Украина получила от США несколько десятков ракет ATACMS — NYT

США тайно передали Украине несколько десятков ракет ATACMS, которые ВСУ уже успешно применили по российским целям.

Украина получила около 20 дальнобойных ракет ATACMS от США.

Об этом сообщает издание The New York Times.

"После многочисленных сообщений о том, что было принято решение о поставках оружия, доставка осуществлялась в тайне из-за опасений, что ее может атаковать Россия, когда ее будут везти в страну. Кроме того, Украина хотела попытаться застать россиян врасплох. Два западных чиновника заявили, что США отправили около 20 ракет в Украину", — говорится в сообщении.

Версия ракеты ATACMS, которую получила Украина, по словам официальных лиц, является кассетным боеприпасом, разбрасывающим 950 маленьких бомб, способных нанести ущерб на большой территории. Оружие такого типа запрещено международным соглашением, которое Соединенные Штаты не подписывали.

Следует отметить, что ракеты ATACMS являются вторым типом кассетного оружия, которое США предоставили Украине. В июле администрация Байдена начала поставлять Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, каждый из которых содержит 72 суббоеприпаса меньшего размера, предназначенные для поражения бронетехники и вражеских солдат.

Напомним, 17 октября Украина запустила ракеты ATACMS по российским позициям на оккупированных территориях. Это стало первым случаем, когда это дальнобойное оружие, предоставленное США, было применено в Украине.

Впоследствии в Белом доме подтвердили предоставление Украине ракет ATACMS с радиусом действия 165 километров. Видео запуска ракет ATACMS уже обнародовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Сам запуск ракет, вероятнее всего, производился с РСЗО HIMARS.

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