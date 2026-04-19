Украина
477
1 мин

Украина работает над созданием собственной системы ПРО — Зеленский о сроках и договоренностях

Зеленский заявил о договоренностях о ракетах для Patriot и развитии собственной системы защиты.

Работа над новой системой ПВО продолжается / © Associated Press

Украина ведет переговоры с европейскими партнерами по формированию современной антибаллистической системы защиты.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире телемарафона.

По его словам, уже достигнутые договоренности о поставках ракет для систем Patriot являются важным шагом, однако их реальный эффект станет ощутимым только после развертывания производства. Хотя партнеры уже получили соответствующие лицензии, это не решает проблему дефицита ПВО в краткосрочной перспективе.

«Это очень серьезный пакет, но его еще предстоит реализовать. Вопрос сложный, но мы должны двигаться вперед», — добавил президент.

Украина параллельно работает над своими решениями. В частности, речь идет о разработке национальной антибаллистической системы, которая должна снизить зависимость от внешних поставок вооружения.

Украина может получить собственную систему ПРО уже через год — детали

Президент отметил, что реализация такого проекта сложна, однако вполне достижима. Ориентировочный срок — около года. Украинская сторона уже ведет активные консультации с рядом государств, чтобы ускорить этот процесс.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине США стали лидером международной поддержки Украины, особенно в военной сфере. Однако с приходом Дональда Трампа лозунг «Америка превыше всего» прекращает быть только риторикой и прямо бьет по объемам поддержки.

Между тем, Кремль официально расширил полномочия главы Путина на использование армии за рубежом, создавая повод для атаки на страны НАТО.

