Украину завалит снегом: синоптики предупреждают об опасности
В воскресенье синоптики прогнозируют сложные погодные условия.
Сегодня, 28 декабря, в Украине будет облачно, снег. На дорогах гололедица, днем на Правобережье, налипание мокрого снега.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
Ветер северо-западный (на востоке страны юго-западный), 7-12 м/с, на Правобережье порывы 15-20 м/с, в западных, Винницкой и Одесской областях порывы 25-28 м/с, метель. Температура ночью 0…-5°С мороза, днем от -3°С до +2°С.
В Киеве облачно, будет идти снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель. Температура по Киевской области ночью 0…-5°С мороза, днем от -3°С…+2°С, в столице ночью и днем 0…-2°С мороза.
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории Киевщины и Киева — I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.
