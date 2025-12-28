Україну завалить снігом: синоптики попереджають про небезпеку

Сьогодні буде прохолодно / © unsplash.com

Сьогодні, 28 грудня, в Україні хмарно, сніжитиме. На дорогах ожеледиця, вдень на Правобережжі налипання мокрого снігу.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Вітер північно-західний (на сході країни південно-західний), 7-12 м/с, на Правобережжі пориви 15-20 м/с, у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви 25-28 м/с, хуртовина. Температура вночі 0…-5°С морозу, вдень від -3°С морозу до +2°С.

У Києві хмарно, йтиме сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура по Київській області вночі 0…-5°С морозу, вдень від -3°С…+2°С, у столиці вночі та вдень 0…-2°С морозу.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та Києва — I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

