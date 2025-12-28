ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
542
Час на прочитання
1 хв

Україну завалить снігом: синоптики попереджають про небезпеку

У неділю синоптики прогнозують складні погодні умови.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Сьогодні буде прохолодно

Сьогодні буде прохолодно / © unsplash.com

Сьогодні, 28 грудня, в Україні хмарно, сніжитиме. На дорогах ожеледиця, вдень на Правобережжі налипання мокрого снігу.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Вітер північно-західний (на сході країни південно-західний), 7-12 м/с, на Правобережжі пориви 15-20 м/с, у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви 25-28 м/с, хуртовина. Температура вночі 0…-5°С морозу, вдень від -3°С морозу до +2°С.

У Києві хмарно, йтиме сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура по Київській області вночі 0…-5°С морозу, вдень від -3°С…+2°С, у столиці вночі та вдень 0…-2°С морозу.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та Києва — I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Раніше синоптики повідомили про погоду до кінця року. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
542
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie