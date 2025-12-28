Кельтський гороскоп дерев на 28 грудня 2025 року: день підбиття підсумків і внутрішньої тиші

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Реклама

Енергія цього дня глибока і спокійна. Це вже не очищення, а момент усвідомлення: що залишаємо з собою, а що остаточно завершуємо.

Кельтські дерева 28 грудня підтримують внутрішню тишу, ясність і здатність прийняти пройдений шлях без самокритики. Це день, коли важливо не планувати, а зрозуміти.

Гороскоп на 28 грудня 2025 року

Овен — Кедр

Внутрішня сила, зрілість.

Прогноз: Ви відчуваєте впевненість у собі без потреби щось доводити. День допомагає прийняти власний шлях і результати року.

Реклама

Телець — Яблуня

Гармонія, тепло, прийняття.

Прогноз: День приносить емоційний спокій. Добре бути з близькими або створювати простір затишку для себе.

Близнята — Тополя

Самоусвідомлення, ясність.

Прогноз: Ви чітко бачите, які ідеї варто залишити, а які — відпустити. День для внутрішніх висновків.

Рак — Верба

Інтуїція, емоційна глибина.

Прогноз: Ваші відчуття особливо точні. День сприяє внутрішньому загоєнню й м’якому прийняттю.

Лев — Дуб

Стійкість, опора.

Прогноз: Ви усвідомлюєте свою роль і значущість. День підходить для внутрішнього підбиття підсумків без оцінювання.

Реклама

Діва — Ліщина

Мудрість, аналіз.

Прогноз: Ви чітко розумієте, що спрацювало, а що ні. День для спокійного аналізу без поспіху.

Терези — Олива

Мир, рівновага.

Прогноз: День допомагає відпустити напругу. Відчуття внутрішнього миру стає головною цінністю.

Скорпіон — Тис

Глибока трансформація, завершення.

Прогноз: Усередині завершується важливий етап. Ви готові залишити стару ідентичність позаду.

Стрілець — Ясен

Шлях, розуміння напрямку.

Прогноз: Ви бачите свій вектор. Не час діяти — час усвідомити, куди рухатися далі.

Реклама

Козоріг — Сосна

Витривалість, спокійна сила.

Прогноз: Ви зберігаєте стабільність навіть у тиші. День сприяє відновленню ресурсу.

Водолій — Плющ

Зв’язок, вірність, підтримка.

Прогноз: Ви чітко відчуваєте, хто й що залишиться з вами в наступному році. День для зміцнення важливих зв’язків.

Риби — Верес

Надія, тихе світло.

Прогноз: Навіть у спокої ви відчуваєте внутрішнє світло. День наповнює довірою до майбутнього.

28 грудня — день внутрішнього підбиття підсумків. Кельтські дерева не кваплять і не оцінюють — вони допомагають прийняти прожите, зберегти головне і завершити рік у стані внутрішньої цілісності.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.