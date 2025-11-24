UPG представила зимнее меню: шефы приглашают отведать сезонные блюда

Реклама

В зимнем меню снова появились вкусы, которые для многих ассоциируются с семейными ужинами. Куриный холодец с хреном для скучающих по традиционной кухне. Салаты Оливье и Шуба напоминают о праздничных застольях, а форшмак с гренками подходит тем, кто предпочитает более насыщенные закуски.

«Мы стремились создать зимнее меню, которое дарило бы ощущение тепла, уюта и праздника, когда мы едем в маленькие городки и поселки в ближайшие. Каждое блюдо – знакомый вкус в современном исполнении. Холодец, Форшмак, Шуба – все это частица семейных традиций, которую мы хотим передать нашим гостям, чтобы сделать их остановки на UPG еще вкуснее», – говорит Александр Прилипко, бренд-шеф сети заправочно-развлекательных комплексов.

Вскоре меню будет дополнено новыми блюдами и десертами, включая обновленный выбор сладких позиций. Сеть отдельно сообщит о появлении этих новинок.

Зимнее меню уже доступно на комплексах UPG. Это способ добавить к остановке в пути немного сезонного настроения и дополнить основные блюда знакомыми зимними вкусами.