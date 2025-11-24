- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 69
- Час на прочитання
- 1 хв
UPG представила зимове меню: шефи запрошують скуштувати сезонні страви Новини компаній
Мережа заправно-відпочинкових комплексів UPG доповнила основне меню зимовими стравами, які шефи створили спеціально до цього сезону. У новій добірці поєднується знайома класика, що додає відчуття свята навіть у звичайний день.
У зимовому меню знову з’явилися смаки, які для багатьох асоціюються з родинними вечерями. Курячий холодець з хроном для тих, хто сумує за традиційною кухнею. Салати Олів’є та Шуба нагадують про святкові застілля, а форшмак з грінками пасує тим, хто віддає перевагу більш насиченим закускам.
«Ми прагнули створити зимове меню, яке б дарувало відчуття тепла, затишку і свята, коли ми їдемо у маленькі містечка і селища до найближчих. Кожна страва – це знайомий смак у сучасному виконанні. Холодець, Форшмак, Шуба – усе це частинка родинних традицій, яку ми хочемо передати нашим гостям, аби зробити їхні зупинки на UPG ще смачнішими», – говорить Олександр Приліпко, бренд-шеф мережі заправно-відпочинкових комплексів.
Незабаром меню буде доповнено новими стравами та десертами включно з оновленим вибором солодких позицій. Мережа окремо повідомить про появу цих новинок.
Зимове меню вже доступне на комплексах UPG. Це спосіб додати до зупинки у дорозі трохи сезонного настрою і доповнити основні страви знайомими зимовими смаками.