UPG представила зимове меню: шефи запрошують скуштувати сезонні страви

Мережа заправно-відпочинкових комплексів UPG доповнила основне меню зимовими стравами, які шефи створили спеціально до цього сезону. У новій добірці поєднується знайома класика, що додає відчуття свята навіть у звичайний день.

UPG представила зимове меню: шефи запрошують скуштувати сезонні страви

У зимовому меню знову з’явилися смаки, які для багатьох асоціюються з родинними вечерями. Курячий холодець з хроном для тих, хто сумує за традиційною кухнею. Салати Олів’є та Шуба нагадують про святкові застілля, а форшмак з грінками пасує тим, хто віддає перевагу більш насиченим закускам.

«Ми прагнули створити зимове меню, яке б дарувало відчуття тепла, затишку і свята, коли ми їдемо у маленькі містечка і селища до найближчих. Кожна страва – це знайомий смак у сучасному виконанні. Холодець, Форшмак, Шуба – усе це частинка родинних традицій, яку ми хочемо передати нашим гостям, аби зробити їхні зупинки на UPG ще смачнішими», – говорить Олександр Приліпко, бренд-шеф мережі заправно-відпочинкових комплексів. 

Незабаром меню буде доповнено новими стравами та десертами включно з оновленим вибором солодких позицій. Мережа окремо повідомить про появу цих новинок.

Зимове меню вже доступне на комплексах UPG. Це спосіб додати до зупинки у дорозі трохи сезонного настрою і доповнити основні страви знайомими зимовими смаками.

