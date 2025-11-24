Чи справді "Національний кешбек" згортатимуть: реакція Мінекономіки

Гривні

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спростувало інформацію про нібито згортання програми “Національний кешбек”, яка поширюється в медіа. Програма продовжує працювати у штатному режимі.

У відомстві підкреслили, що не готували та не розглядали жодних документів, які передбачали б припинення роботи кешбеку 2026 року. ЗМІ поширюють недостовірну інформацію.

Мінекономіки уточнило, що цитовані зміни в нормативних актах стосуються лише технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування або згортання програми.

Відомство також наголосило, що будь-які можливі зміни у роботі програми будуть доведені до громадськості завчасно та в повному обсязі. Наразі триває підготовка до чергових виплат за вересень і жовтень, робота з учасниками та оновлення списків виробників.

Нагадаємо, раніше у мережі з’явилася постанова Кабміну, у якій зазначалося, що виплати “Національного кешбеку” нібито припинять 1 травня 2026 року. Згідно з документом, перерахування кешбеку за грудень 2025 року відбудеться у лютому 2026 року за наявності бюджетних коштів.