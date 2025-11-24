ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

Чи справді "Національний кешбек" згортатимуть: реакція Мінекономіки

Мінекономіки заявило, що програма “Національний кешбек” продовжує працювати у штатному режимі, а повідомлення про її згортання 2026 року — неправдиві.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Гривні

Гривні

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спростувало інформацію про нібито згортання програми “Національний кешбек”, яка поширюється в медіа. Програма продовжує працювати у штатному режимі.

У відомстві підкреслили, що не готували та не розглядали жодних документів, які передбачали б припинення роботи кешбеку 2026 року. ЗМІ поширюють недостовірну інформацію.

Мінекономіки уточнило, що цитовані зміни в нормативних актах стосуються лише технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування або згортання програми.

Відомство також наголосило, що будь-які можливі зміни у роботі програми будуть доведені до громадськості завчасно та в повному обсязі. Наразі триває підготовка до чергових виплат за вересень і жовтень, робота з учасниками та оновлення списків виробників.

Нагадаємо, раніше у мережі з’явилася постанова Кабміну, у якій зазначалося, що виплати “Національного кешбеку” нібито припинять 1 травня 2026 року. Згідно з документом, перерахування кешбеку за грудень 2025 року відбудеться у лютому 2026 року за наявності бюджетних коштів.

Дата публікації
Кількість переглядів
88
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie