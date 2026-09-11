В Черном море стало меньше носителей "Калибров": сколько их осталось после удара по Новороссийску

Ракеты Калибр / © Associated Press

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После удара украинских ракет «Нептун» по военной базе в Новороссийске в России осталось гораздо меньше боеспособных ракетоносителей.

Об этом пишет Defence-ua.

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ВСУ атаковали Новороссийск — что известно

Сообщается, что в ночь с 8 на 9 сентября Силы обороны Украины ударили ракетами «Нептун» по военному порту в Новороссийске — последней крупной базе Черноморского флота РФ. Спутниковые снимки подтверждают, что после этой атаки российские войска потеряли еще несколько кораблей-носителей крылатых ракет «Калибр».

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В частности, повреждения получили фрегаты проекта 11356Р «Буревестник». Из-за попадания ракеты «Нептун» фрегат «Адмирал Эссен» потерял боеспособность. Другой фрегат, «Адмирал Макаров», ранее неоднократно терпевший удары в район пусковых установок, сейчас также не готов к боям.

Последствия попадания по носителю «Калибров» МРК проекта 21631 «Буян-М».

Кроме того, критические повреждения получил малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М».

Последствия попадания по носителю «Калибров» фрегата «Адмирал Эссен» проекта 11356Р «Буревестник»

Сравнение потенциала: 2022 год и настоящее

В начале полномасштабного вторжения в 2022 году российские корабли в Черном и Азовском морях могли выпустить одновременно 76–80 крылатых ракет. В него входили:

2 фрегата проекта 11356Р «Буревестник» (по 8 ракет);

3 малых ракетных корабля проекта 21631 «Буян-М» (по 8 ракет);

2 малых ракетных корабля проекта 22800 «Каракурт» (по 8 ракет, находились на стадии достройки);

4 дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка» (по 4 ракеты);

1 дизель-электрическая подлодка проекта 877В «Палтус» («Алроса» на 4 ракеты).

1 МРК «Буян-М» («Большой Устюг») в Азовском море, которое ВМСУ поразили в 2022 году (впоследствии его отбуксировали на ремонт).

За время боевых действий Силы обороны вывели из строя значительную часть этого флота. Оба фрегата пока не боеспособны. Уничтожены два корабля проекта «Каракурт»: «Аскольд» (2023 год) и «Циклон» (2024 год). Повреждены 1-2 корабля «Буян-М».

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Среди подлодок уничтожены «Ростов-на-Дону» (пораженный в 2023-м, утоплен в 2024-м), а субмарина «Колпино» получила критические повреждения во время спецоперации СБУ в декабре 2025 года.

Сколько носителей «Калибров» осталось в РФ

Сообщается, что из-за этих потерь в Черном и Азовском морях уцелели только 4–5 носителей «Калибров»: один-два малых ракетных корабля «Буян-М», подлодки «Старый Оскол» и «Великий Новгород», а также субмарина «Алроса».

Аналитики издания отмечают, что применение подводной лодки «Алроса» остается под вопросом. Хотя его модернизировали для запуска крылатых ракет, он не совершил ни одного пуска и находится в плохом техническом состоянии. Таким образом, фактически в распоряжении РФ в Черном море остаются 3-4 боеспособных носителя с возможным суммарным залпом в 16-24 ракеты.

Отмечается, что, несмотря на потери кораблей, Россия может перебросить новые носители ракет в Черное и Азовское моря по реке Дон через Волго-Донской канал. Также дальнобойность «Калибров» в 1500 километров позволяет РФ бить по большинству областей Украины напрямую из Каспийского моря. Однако Силы обороны противодействуют этой угрозе и системно атакуют Каспийскую флотилию беспилотниками.

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Атаки ВСУ по России — последние новости

Напомним, во время ночной атаки на базу в Новороссийске украинские спецназовцы попали в российский фрегат «Адмирал Эссен». На корабле вспыхнул пожар.

Компания Fire Point заявила, что Новороссийск в ночь на 9 сентября атаковали украинские дроны FP-1. По ее данным, под удар попали мазутные и зерновые терминалы, а также военно-морская база РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны поразили в Новороссийске нефтяной терминал, объекты военной гавани и корабли — носители «Калибров».

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