В эпицентре находился автобус: возросло количество жертв удара баллистикой по портовой инфраструктуре в Одесской области
В результате атаки возникло возгорание многих транспортных средств
Вечером 19 декабря русские войска ударили баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одесского района. Число погибших возросло до восьми человек. По меньшей мере, 27 человек травмированы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«Восемь жизней оборвала вражеская атака на Одесщину, еще 27 человек получили ранения», — подчеркнули спасатели.
Отмечается, что при атаке на объект портовой инфраструктуры в эпицентре оказался рейсовый автобус. Именно в его салоне находилась часть пострадавших. Кроме того, на парковке вспыхнули грузовые автомобили, также получили повреждения легковые автомобили.
ФОТО
Напомним, вчера вечером Россия массированно ударила по портовой инфраструктуре Одесщины . В результате удара вспыхнули грузовые автомобили на парковке. Предварительно местные власти информировали, что погибли семь человек, а 15 — получили ранения.