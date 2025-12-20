ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1962
Время на прочтение
1 мин

В эпицентре находился автобус: возросло количество жертв удара баллистикой по портовой инфраструктуре в Одесской области

В результате атаки возникло возгорание многих транспортных средств

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака РФ по Одесской области.

Атака РФ по Одесской области. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Дополнено новыми материалами

Вечером 19 декабря русские войска ударили баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одесского района. Число погибших возросло до восьми человек. По меньшей мере, 27 человек травмированы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«Восемь жизней оборвала вражеская атака на Одесщину, еще 27 человек получили ранения», — подчеркнули спасатели.

Отмечается, что при атаке на объект портовой инфраструктуры в эпицентре оказался рейсовый автобус. Именно в его салоне находилась часть пострадавших. Кроме того, на парковке вспыхнули грузовые автомобили, также получили повреждения легковые автомобили.

ФОТО

В Одесской области количество погибших возросло до восьми человек. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

В Одесской области количество погибших возросло до восьми человек. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

РФ ударила ракетами по портовой инфраструктуре в Одесской области. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

РФ ударила ракетами по портовой инфраструктуре в Одесской области. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Армия РФ ударила баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Армия РФ ударила баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Напомним, вчера вечером Россия массированно ударила по портовой инфраструктуре Одесщины . В результате удара вспыхнули грузовые автомобили на парковке. Предварительно местные власти информировали, что погибли семь человек, а 15 — получили ранения.

Дата публикации
Количество просмотров
1962
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie