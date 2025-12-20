Атака РФ по Одесской области. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Реклама

Дополнено новыми материалами

Вечером 19 декабря русские войска ударили баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одесского района. Число погибших возросло до восьми человек. По меньшей мере, 27 человек травмированы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«Восемь жизней оборвала вражеская атака на Одесщину, еще 27 человек получили ранения», — подчеркнули спасатели.

Реклама

Отмечается, что при атаке на объект портовой инфраструктуры в эпицентре оказался рейсовый автобус. Именно в его салоне находилась часть пострадавших. Кроме того, на парковке вспыхнули грузовые автомобили, также получили повреждения легковые автомобили.

ФОТО

В Одесской области количество погибших возросло до восьми человек. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

РФ ударила ракетами по портовой инфраструктуре в Одесской области. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Армия РФ ударила баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Напомним, вчера вечером Россия массированно ударила по портовой инфраструктуре Одесщины . В результате удара вспыхнули грузовые автомобили на парковке. Предварительно местные власти информировали, что погибли семь человек, а 15 — получили ранения.