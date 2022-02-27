В городе Тростянке русские оккупанты занимаются мародерством (видео)

Мародеров сняла камера наблюдения.

В городе Тростянке Сумской области оккупанты занимаются мародерством.

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.

"Русский мир. Оккупанты мародерят в Тростянке. Собственно, для этого они сюда и шли", — написал он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

потери личного состава – более 3000 человек,

танки – около 100,

боевые бронированные машины – около 540,

пушки – 15,

ЗРК "Бук" – 1,

самолеты – 16,

вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: