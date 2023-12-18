В ГУР прокомментировали "прослушку" в кабинете Залужного

Выявление "прослушки" в одном из кабинетов главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного – это резонансное событие.

Об этом во время телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Это резонансное событие. Контрразведывательные органы, прежде всего Служба безопасности, должны разобраться и установить истину в этой ситуации. Продолжается война, и враг пытается разнообразным образом получить информацию, изучать наши планы, потому что подобные инструменты дешевле и часто экономят огромное количество ресурсов, в том числе и на поле боя", – подчеркнул представитель разведки.

По его словам, "надо быть внимательными и бдительными всему украинскому обществу". ГУР ждет результатов расследования.

Жучок в кабинете Залужного

Вечером 17 декабря СМИ сообщили, что в кабинете Залужного нашли "прослушку". Речь идет о микрофоне самодельного производства. Также микрофон был обнаружен в кабинете личного помощника Залужного – Константина Бушуева.

Впоследствии СБУ подтвердила информацию о "жучках" в кабинете главнокомандующего ВСУ. Кроме того, служба открыла уголовное производство.

Позже сам Залужный прокомментировал "прослушку" в своем кабинете. По его словам, устройство нашли в кабинете, куда он должен был переехать сегодня, 18 декабря. Главнокомандующий зашел туда уже после проверки.

В свою очередь бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорит, что "есть сливание секретной информацию". Она подозревает, что крыса – кто-то "из своих".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНО! ЗАЛУЖНЫЙ РАССКАЗАЛ О ПРОСЛУШКЕ!

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