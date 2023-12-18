В ГУР прокоментували "прослушку" в кабінеті Залужного

Виявлення "прослушки" в одному з кабінетів головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного - це резонансна подія.

Про це під час телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Це резонансна подія. Контррозвідувальні органи, насамперед Служба безпеки мають розібратися і встановити істину у цій ситуації. Триває війна і ворог намагається у різноманітний спосіб отримати інформацію, вивчати наші плани. Тому що подібні інструменти дешевші і часто економлять величезну кількість ресурсів, зокрема і на полі бою", - наголосив представник розвідки.

За його словами, "треба бути уважними і пильними всьому українському суспільству". ГУР чекає на результати розслідування.

Жучок у кабінеті Залужного

Ввечері 17 грудня ЗМІ повідомили, що у кабінеті Залужного знайшли "прослушку". Йдеться про мікрофон саморобного виробництва. Також мікрофон був виявлений у кабінеті особистого помічника Залужного - Костянтина Бушуєва.

Згодом СБУ підтвердила інформацію про "жучки" в кабінеті головнокомандувача ЗСУ. Крім того, Служба відкрила кримінальне провадження.

Пізніше сам Залужний прокоментував "прослушку" у своєму кабінеті. З його слів, пристрій знайшли в кабінеті, куди він мав переїхати сьогодні, 18 грудня. Головнокомандувач зайшов туди вже після перевірки.

Своєю чергою, колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр каже, що "є зливи секретної інформації". Вона підозрює, що щур – хтось "зі своїх".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! ЗАЛУЖНИЙ РОЗПОВІВ ПРО ПРОСЛУШКУ!

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