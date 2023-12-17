Чи прослуховували Залужного: СБУ відкрила провадження

За попередньою інформацією, виявлений пристрій для прослуховування перебував у неробочому стані.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомили в неділю, 17 грудня, у пресслужбі СБУ.

Провадження відкрито за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

В СБУ наголосили, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.

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"За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ вживають усіх передбачених законом заходів для розслідування даного правопорушення.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація із джерел у "військових колах", наче в кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного виявили "прослушку".

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