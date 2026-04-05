В какой день Страстной недели категорически нельзя печь паску: священники ответили

Пасха в украинской культуре всегда занимала особое место. Традиционно перед Пасхой украинцы выпекали пасхи, которые потом несли на пасхальную службу для освящения, вместе с другой традиционной едой.

Однако у многих хозяек каждый год возникает тот же вопрос: когда именно следует месить тесто и браться за выпекание — в какие дни Страстной недели это лучше делать, а когда печь пасхи не принято, хоть и не запрещается церковью.

Об этом рассказали священники Православной церкви Украины: настоятель храма Святого Николая отец Иван Погреда для УНН и военный капеллан ВСУ Тарас Видюк в интервью «Телеграфу».

В какой день Страстной недели не стоит печь паску

По словам священника Ивана, паски традиционно выпекают в последнюю неделю Великого поста. Однако он советует, что не стоит печь в Страстную пятницу, ведь это день сурового поста и духовного сосредоточения, когда верующие вспоминают страдание и смерть Иисуса Христа.

Это мнение поддерживает и священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ Тарас Видюк.

По его словам, в Страстную пятницу паски обычно не пекут, ведь это день скорби, когда вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа.

Какой день лучше всего подходит

По словам Тараса Видюка, печь паски по традиции лучше всего именно в Чистый четверг. Если же не успели, можно выпекать и в Великую субботу.

«Паски пекут в течение Страстной недели, но в пятницу этого делать не рекомендуется. Лучше всего — в четверг или в субботу», — добавляет Иван Погреда.

