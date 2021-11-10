В Кривом Роге мужчина простоял с гранатой в руке до приезда взрывотехников

Мужчина нашел боеприпас во время проведения земельных работ во частном дворе.
В Кривом Роге мужчина, выполнявший земельные работы, нашел гранату времен Второй мировой войны. Он взял ее в руки, а потом боялся выпустить и так простоял до приезда полиции.
Об этом сообщает "Репортер".
Инцидент произошел на улице С. Юлаева в Кривом Роге. Мужчина, работавший на территории частного домовладения, обнаружил в земле гранату. На место происшествия вызвали сотрудников полиции и ГСЧС.
Когда рабочий обнаружил гранату, взял ее в руки. А когда понял, что нашел – выпускать боеприпас из рук побоялся. Так и простоял до приезда спецслужб с гранатой в руках.
Опасную находку изъяли и ликвидировали.
Напомним, что в Харькове 24-летний мужчина с помощью гранаты хотел наладить отношения с любимой девушкой. Он угрожал ее взорвать.
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