Украина
606
2 мин

В ноябре будет три дня настоящего тепла: синоптик назвал даты

В некоторых регионах воздух прогреется до 18° тепла.

Белка.

Белка. / © Pexels

В ноябре погода в Украине остается достаточно теплой и комфортной. Хоть местами будет дождь, но морозов и снега нет. Более того — в этом месяце украинцев ждут несколько чрезвычайно теплых дней.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в комментарии «Телеграфу».

Самые теплые дни следует ожидать с 17 по 19 ноября. Именно в этот период, пояснил синоптик, в страну поступит теплый воздух с юга Европы. Ночью температура воздуха будет около +6-13°. Днем столбики термометров поднимутся до +9-15°. Теплее всего будет в южных областях, где воздух прогреется до 14-18° тепла.

Впрочем, уже с 20 ноября погода в Украине будет меняться. В частности, произойдет понижение температуры воздуха и начнутся осадки. По словам синоптика, причиной станут атмосферные фронты с юго-запада Европы.

«Начиная с 20 ноября, из-за изменений синоптических условий, произойдет ощутимое снижение как ночной, так и дневной температуры до небольших морозов. Наиболее дождливыми за этот период окажутся 18-19 ноября из-за атмосферных фронтов с юго-запада Европы», — рассказал Игорь Кибальчич.

Напомним, представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что в ноябре в отдельных регионах еще стоит ждать «бабье лето» с дневным максимумом до +18 градусов. В конце этой недели будет преобладать погода без осадков, будет больше прояснений.

В свою очередь руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня говорит, что в Украине пока не ожидается резкого похолодания или снега. Лишь после 20 ноября уже можно ожидать определенного снижения температуры.

