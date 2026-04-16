В Одессе таксист корректировал обстрелы во время поездок с клиентами

Предатель задержан / © Associated Press

Контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе еще одного агента ФСБ. Им оказался завербованный врагом местный таксист, корректировавший ракетно-дроновые атаки РФ по городу.

Об этом сообщает СБУ.

«Фигурант отслеживал локации Сил обороны и местных электроподстанций, по которым россияне готовили новую серию воздушных ударов. Он действовал под прикрытием выполнения заказов по перевозке пассажиров по областному центру и его окрестностям. Задокументировано, что следуя к клиентам или возвращаясь после выполнения заказов, агент фотографировал периметры потенциальных "целей" и обозначал их геолокации на картах», — говорится в сообщении.

Для фотофиксации и работы с картографическими приложениями злоумышленник использовал смартфон и планшет. Впоследствии фигурант обобщал на них агентурные отчеты для ФСБ.

Сотрудники СБУ разоблачили агента и задержали его по месту жительства.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Купянске ССО задержали скрывавшегося в городе вражеского корректировщика. Как сообщили военные, информацию о наличии вражеского информатора в городе получили благодаря радиоперехватам. Противник постоянно менял локации, прячась в плотной городской застройке.