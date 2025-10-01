В Раде будут решать, останутся ли украинцы без копейки

Копейки / © УНИАН

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14093, которым предлагается изменить название разменной монеты — копейки. Украинскую разменную монету предлагают назвать «шаг».

Об этом сообщил председатель ВРУ Руслан Стефанчук в своей заметке на Facebook.

По его словам, у этого переименования есть символический смысл, поскольку «копейка» — наследие московской империи и советского прошлого. Зато историческое украинское название монеты «шаг» употреблялось еще во времена Гетманщины и Украинской Народной Республики, оно встречается в произведениях классиков украинской литературы.

«Сегодня „копейка“ осталась только в обращении в России, Беларуси и Украине. Возвращение к „шагу“ станет восстановлением исторической справедливости, утверждением нашей идентичности и окончательным разрывом с колониальными нарративами», — подчеркнул Стефанчук.

Председатель Верховной Рады, который является одним из соавторов законопроекта, добавил, что изменение не потребует дополнительных расходов: монеты «копейка» и «шаг» определенное время будут находиться в обращении одновременно, а соотношение останется 1:1.

«Это не только вопрос денежного обращения. Это вопрос нашей культуры, языка и государственности. Украинские деньги имеют украинские названия. И пришло время окончательно это закрепить», — подытожил он.

Напомним, глава Национального банка Андрей Пышный недавно выразил надежду, что Украина перейдет на шаги вместо копеек до 2 сентября 2026 года. В то же время, он не исключает, что такой переход возможен еще в этом году.

в 2024 году НБУ инициировал изменение названия разменных монет с «копейка» на «шаг». Это объяснили стремлением возродить «историческую справедливость», ведь слово «шаг» является истинно украинским для определения мелких монет, а «копейка» — символ российской оккупации.

В апреле 2025 года Пышный заявлял о планах Нацбанка на то, чтобы в следующем тираже украинских монет уже использовались шаги.