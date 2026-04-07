В России — новый сезон "бавовны": "прилет" по стратегическому заводу, горит важный порт (видео)

Украинские беспилотники успешно атаковали завод в России / © скриншот с видео

Дроны еще с 6 апреля атакуют Воронежскую область Россия.

Об этом сообщают местные паблики.

Под удар попал завод «Минудобрения» в городе Россош, производящий аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру — базовые компоненты для взрывчатых веществ.

Атаку на регион подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Попадание дрона в очень важный химический завод РФ

Ряд OSINT Telegram-каналов уточняли, что под удар попало АО «Минудобрения». Это один из ключевых химзаводов, производящий аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру. То есть предприятие производит базовые компоненты для взрывчатых веществ, что фактически присваивает этот объект к военной промышленности России.

«Что-то многие пропустили попадание дрона в очень важный химический завод РФ. А там, на секунду, мог случиться второй Бейрут, или тот же „Дорогобуж“. Аммиак, селитра, азотка, дай только огню… Возвращаясь к теме дефицита ПВО и ракет к ним. Завод этот расположен не так далеко от границы, город всегда прикрывал ЗРК. Сегодня почему-то ограничились только зенитками», — пишет Telegram-канал Exilenova+.

Дата публикации 07:17, 07.04.26 Количество просмотров 13 Дроны атаковали Воронежскую область РФ: горит химзавод "Миноудобрения"

Кроме того, как сообщает Exilenova+, с 5 утра продолжается атака на порт Усть-Луга в Ленинградской области.

Последствия атаки на порт Усть-Луга

«Местный гауляйтер ДроZденко сообщает о 20 сбитых БпЛА. Сколько из них было сбито над портом — остается загадкой. Над портом активно работает МВГ. Шайгу, Герасимов, где панцири?», — говорится в сообщении под фото.

Telegram-канал «Оперативный ВСУ» пишет, ссылаясь на местные паблики, что у порта есть поражения.

