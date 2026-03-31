Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Мир
390
2 мин

Дроны влупили по нефтехимзаводу в России: пылает пожар, в небо валит дым (фото, видео)

Татарстан оказался под ударом беспилотников. В Нижнекамске произошло попадание в одну из установок нефтехимического гиганта.

Ирина Лабьяк
Дым над ПАО "Нижнекамскнефтехим" после взрывов

Дополнено новыми материалами

В российском Нижнекамске (Татарсан) 31 марта прогремели мощные взрывы на территории завода «Нижнекамскнефтехим» после вероятной атаки дронов. На объекте вспыхнул сильный пожар, а в небо поднимается густой дым.

Об этом сообщили телеграм-каналы и подтвердили местные власти.

В Нижнекамске днем прогремели мощные взрывы. После этого в районе заводов начал подниматься столб дыма. Горит одна из установок на ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Заметим, что перед взрывами в городе не объявлялась воздушная тревога. Она прозвучала только через около 20 мин. после этого. Тревога объявлялась по угрозе дронов.

«На территории „Нижнекамскнефтехима“ ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Сотрудники предприятия, которые не задействованы в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние», — сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Специалистами мониторят качество атмосферного воздуха. Власти республики убеждают, что угрозы для жителей и экологической обстановки не зафиксировано.

Что известно о «Нижнекамскнефтехиме»?

«Нижнекамскнефтехим» — это одно из крупнейших нефтехимических предприятий Европы, расположенное в городе Нижнекамск (Татарстан, РФ). На сегодня оно входит в состав холдинга «СИБУР» и играет стратегическую роль в экономике агрессора. Предприятие является мировым лидером по производству синтетических каучуков (изопренового, бутилового и т.д.), а также крупным производителем пластиков (полиэтилен, полипропилен) и мономеров.

Предприятие расположено в зоне досягаемости украинских средств поражения. В течение февраля и марта 2026 года в Нижнекамске неоднократно объявляли режим «беспилотной опасности». В частности, 23 февраля и 4 марта из-за угрозы атак приостанавливали работу местного аэропорта «Бегишево», а персонал заводов призывали спускаться в укрытия.

К слову, в ночь на 31 марта стратегический порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ в четвертый раз за неделю атаковали дроны. Губернатор Александр Дрозденко заявил о якобы сбитии 28 БпЛА, однако подтвердил повреждения в порту и жилом секторе в поселке Молодцово. Из-за угрозы в аэропорту Пулково задержали или отменили более 60 рейсов, а в нескольких районах области наблюдались проблемы с интернетом.

