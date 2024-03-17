В Сумах еще одну неделю дети не будут посещать детсады: в чем причина

Решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с учетом ситуации безопасности.

На следующей неделе 18-24 марта заведения дошкольного и внешкольного образования в Сумской городской территориальной громаде будут работать дистанционно.

Об этом сообщили на официальном сайте Сумской городской ТГ

Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с учетом ситуации безопасности.

Как известно, российские войска ужесточили террористические обстрелы Сумской области, в том числе территории областного центра.

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"В заведениях дошкольного образования, при необходимости, должны организовать работу дежурных групп, общего среднего образования, где начинаются каникулы, — дежурных классов с привлечением заведений внешкольного образования Сумской ГТГ для детей, которых родителям не с кем оставить дома", — говорится в сообщении .

Ранее в Сумах детские сады, школы и внешкольные заведения решили перевести на дистанционную форму обучения до конца недели.

Напомним, 17 марта враг нанес два удара по инфраструктуре города Сумы. Накануне спасатели завершили поисковые работы в Сумах на месте попадания БПЛА по многоэтажке. Там три дня продолжались аварийно-розыскные работы на месте удара. Известно о трех жертвах российской атаки.

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