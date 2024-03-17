У Сумах ще один тиждень діти не будуть відвідувати дитсадки: у чому причина

Рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з огляду на безпекову ситуацію.

Наступного тижня 18-24 березня заклади дошкільної та позашкільної освіти у Сумській міській територіальній громаді працюватимуть дистанційно.

Про це повідомили на офіційному сайті Сумської міської ТГ

Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з огляду на безпекову ситуацію.

Як відомо, російські війська посилили терористичні обстріли Сумської області, зокрема території обласного центру.

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“У закладах дошкільної освіти, за потреби, мають організувати роботу чергових груп, загальної середньої освіти, де розпочинаються канікули, – чергових класів із з залученням закладів позашкільної освіти Сумської МТГ для дітей, яких батькам ні з ким залишити вдома”, - йдеться у повідомленні.

Раніше у Сумах дитячі садки, школи та позашкільні заклади вирішили перевести на дистанційну форму навчання до кінця тижня.

Нагадаємо, 17 березня ворог завдав двох ударів по інфраструктурі міста Суми. Напередодні рятувальники завершили пошукові роботи у Сумах на місці влучання БпЛА по багатоповерхівці. Там три дні тривали аварійно-пошукові роботи на місці удару. Відомо про трьох жертв російської атаки.

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